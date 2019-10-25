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Aydın nazilli'den mehmetçiğe 50 bin paket incir

Nazilli'den Mehmetçiğe 50 bin paket incirAydın'ın Nazilli ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için toplanan 50 bin paket incir, törenle gönderildi.

25.10.2019 14:31
Nazilli'den Mehmetçiğe 50 bin paket incir
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için toplanan 50 bin paket incir, törenle gönderildi.
Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Ticaret Borsası'nın iş birliğinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için kampanya düzenlendi. Kampanyada, 50 bin paket incir toplandı. Toplanan incirler için Belediye Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Törende konuşan Başkan Özcan, Hep birlikte hareket etmenin avantajını gösterdik. Kısa bir sürede Nazilli'de güçlü bir organizasyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha büyük ölçeklilerini yapabiliriz dedi. Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camisi imamı İsmail Düzyol'un okuduğu duanın ardından incir yüklü tır, askerlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Aydın nazilli'den mehmetçiğe 50 bin paket incir

Barış Pınarı Harekatı, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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