Aydın Osmanlı Paşası'nın Torunu, Müze Geliri ile Sokak Kedilerini Doyuruyor

Aydın
'ın Söke
ilçesinde yaşamını sürdüren, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in iki sadrazamından biri olan Şakir Paşa'nın torunu 78 yaşındaki Emel Aksoy'un, Osmanlı Dönemi'ne ait kıyafetlerden oluşan eşsiz değerdeki etnografik koleksiyonu ile 4 yıl önce müzeye dönüştürdüğü evi büyük ilgi görüyor. Müzeyi gezenlerden alınan giriş ücreti ile masraflar karşılanıp, müzenin bulunduğu Doğanbey
Mahallesi'ndeki 60 sokak kedisi için mama alınıp, bakımları yapılıyor. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde görev yapan Şakir Paşa'nın torunu olan koleksiyoner Emel Aksoy ve eşi 85 yaşındaki emekli Albay Erol Aksoy İstanbul
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Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Doğanbey Mahallesi'nde 10 yıl önce 2 ev satın aldı. Emel Aksoy, bu evlerden birini ailesinden kalan Osmanlı kıyafetleri ve çocukluk yıllarından beri topladığı eşsiz değerdeki Osmanlı'da haremlerin dağılmasıyla kaybolmaya başlayan saray giysileri, iğne oyaları, dönemin kıyafetlerine özgü başlıklar, takılarla 2014 yılında müzeye dönüştürdü. Etnografik 150 eşya ile müzeye dönüştürülen ev, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmezi oldu.
'BENİ ANNEANNEM BÜYÜTTÜ'
Kendisini anneannesinin büyüttüğünü belirten Emel Aksoy, Ailemin bir kısmı Rumeli
tarafından bir kısmı ise Orta Asya
'dan gelen Yörükler
'dir. Kıbrıs
'a kadar inen Şakir Paşa, Kamil Paşa
ve Sadık Paşa'nın soyundanız. Çocukluğumdan beri benim tutkum kadın giyim üzerine olan kostümler. Okulda öğretmenlerim, 'Bayramda ne giyeceksin' diye sorardı. Ben köylü kızı olacağımı ve sırtımda da top mermisi taşıyacağımı söylerdim. Anne
ve babamı 14 yaşındayken kaybettim. Anneannem beni büyüttü. Onun Balkan harbi hikayelerini dinleyerek büyüdüm dedi.
'150-200 YILLIK TARİH VAR BURADA'
Müzesinde 150- 200 yıllık tarihin olduğuna vurgu yapan Aksoy, giriş ücretinin kişi başı 20 TL olduğunu, masrafların ardından kalan gelirle köyün 60 kedisine mama alındığını söyledi. Aksoy şöyle dedi
Müzemde 150'den fazla eşya bulunuyor. Özellikle elbiseleri mankenler üzerinde dönüşümlü kullanıyorum. Sıkıldım mı mankenlerin üzerindeki elbiseleri değiştiriyorum. Burası çok büyük bir bina değil. Anneannemin yatak odası. Müzeyi 2014 yılında hizmete açtık. Önceleri sadece yaz aylarında geliyorduk. Daha sonra sürekli gelmeye başladık. Burada çok mutluyum. Tarihi eşyaların hepsine aşığım. Burada görünen bir çok şeyi de kendi ellerimle yaptım. Müze ziyaretçileri için çok seçiciyim. Bu tarihi ve kültürü seven insanlarla beraber olmak istiyoruz. Çünkü onlar benim ne demek istediğimi çok güzel anlıyorlar. Müze ziyareti için 20 TL ücret alıyoruz. O da buranın masrafları için. Bunun yanında köyün 60 kedisi var onlara da biz buradan elde edilen gelirle bakıyoruz.
Aydın
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:59