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Aydın Otogar'da virüs sessizliği

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında devreye giren seyahat kısıtlamasının ardından Aydın Otogarı'na virüs sessizliği sardı.

30.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:06
Aydın Otogar'da virüs sessizliği
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında devreye giren seyahat kısıtlamasının ardından Aydın Otogarı'na virüs sessizliği sardı. Genelgeden sonra tüm seferler dururken, otogar esnafı da tezgahlarının üzerine perde çekip evlerine döndü. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin dışında kimsenin kalmadığı otogarda Aydın Valiliği Seyahat Kurulu görevlileri il dışına çıkmak isteyen olursa bunların müracaatlarını alıyor.

Gerek tatil beldelerine olan güzergahı, gerekse Denizli, Muğla ve İzmir 'e geçiş güzergahında bulunması nedeniyle sair günlerde oldukça yoğun olan Aydın Otogarı son 48 saattir tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Normal günlerde yüzlerce otobüsün hareket noktası ve yolcu indirme bindirme merkezi durumundaki otogara genelgeden haberi olmayanlar dışında kimsenin uğramadığı belirtildi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede vatandaşların bulunduğu ildeki valiliklerce düzenlenecek olan izin belgeleriyle yolculuk yapabilme şartı getirilmesi ile Aydın Valiliği tarafından otogarlarda Seyahat Kurulları oluşturdu. Aydın'da tüm firmaların çalışmalarına ara verip kepenk kapattığı görülürken, esnafın da tezgahları toplamadan üzerini örtüp dükkanları kapattığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürürlüğe girmesinden sonra şu ana kadar Aydın'dan hiçbir yolcu otobüsünün sefere çıkmadığı belirtilirken, durumları acil olan vatandaşların da özel araçlarla yolculuk yaptığı belirtildi.

Otogarda bekleyen taksici esnafı ise, sadece yanlışlıkla otogara gelip sefer olmadığı için geri dönen bazı kişileri taşıdıklarını belirterek Aydın Otogar'ının tarihinin en sessiz ve sakin günlerini yaşadığını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Polis, İzmir, Aydın, Güncel
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