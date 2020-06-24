AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

24.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:46
Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
Yıldıztepe Mahallesi, 96 Sokak'taki park halindeki bir otomobilin motor kısmından, dün akşam saatlerinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sahibine kaputu açtırıp, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin motor aksamında sıkışan sokak kedisi, 1 saatlik çaba sonucunda bulunduğu yerden çıkartılabildi. Korktuğu belirlenen kedi, kurtarılır kurtarılmaz hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
MHP’den Kutalmış Türkeş’in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Spor Muşavirliği’ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Haberler››Güncel››AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:49: Son Dakika: Pazartesi ve salı günü tüm Türkiye'de korona tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmayan 7017 kişiye ceza kesildi. - Haber 12:49: Çaycuma Kent Konseyi toplandı - Haber 12:49: Körfez'de temizlik çalışmaları sürüyor - Haber 12:49: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun acı günü - Haber 12:49: Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Kovid-19 nedeniyle yurt dışı seyahatini iptal etti - Haber 12:04: Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı - Haber 11:26: Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada - Haber 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler 10:39: Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı - Haberler 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin