AYDIN OTOMOBİLİNİ GÖTÜRDÜĞÜ TAMİRHANEDE YARALANDI

AYDIN'ın Söke
ilçesinde, otomobilini götürdüğü oto elektrik tamirhanesinde, bir çırağın motor kaputu açık halde içeriye almaya çalıştığı başka bir otomobille çarpıp, tezgaha sıkıştırdığı Yusuf Türkmen (32) yaralandı. Bacakları ve kasığındaki kesiklere 50 dikiş atılan ve 25 gün rapor verilen Türkmen, iş yeri sahibinin vermeyi taahhüt ettiğini belirttiği 3 bin TL'nin yarısını ödemeyip, kendisiyle kavga ettiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu. İş yeri sahibi Tahsin Karabulut ise, kendisinden anlaştıkları rakamın üzerinde para istediğini, vermeyince de kavga çıkartıp, bardak fırlatarak çalışanlarından birini yaraladığını belirttiği Türkmen hakkında şikayette bulundu.
İnşaat malzemesi satan bir firmada çalışan evli ve 2 çocuk babası İlyas Türkmen, geçen 19 Haziran'da arkadaşı İsmail Kırlı'yı da (48) yanına alarak 09 EL 337 plakalı otomobili fanındaki sorun nedeniyle Söke Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesine götürdü. İş yerindeki ustalar fan motorunun arızalı olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada masanın üzerinde duran motoru inceleyen Türkmen'e, oto elektrikçide çalışan 16 yaşındaki çırağın, motor kaputu açık olarak kullandığı başka bir otomobil çarptı. Yanındaki İsmail Kırlı son anda kaçarak kurtulurken, belden aşağısı tezgah ile otomobilin arasında sıkışan Türkmen yaralandı.
TOPLAM 50 DİKİŞ ATILDI
Çırağın otomobili geri almasının ardından Türkmen, tamirhanedeki ustalar ve arkadaşı Kırlı tarafından yere yatırıldı. Yarı baygın haldeki Türkmen, çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Türkmen'in bacakları ve sol kasığında meydana gelen kesiklere 50 dikiş atıldı. İki gün hastanede gözetim altında tutulan Türkmen'e, 25 gün rapor verilip, taburcu edildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.
KAVGA ÇIKTI
Oto elektrikçinin sahibi Tahsin Karabulut, Türkmen ile konuşup, şikayetçi olmaması konusunda ikna edip, anlaştı. Ancak, geçen hafta aralarında anlaşmazlık yaşanması üzerine Türkmen ile işyeri sahibi Karabulut ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından Türkmen ve Karabulut, polise gidip birbirlerinden şikayetçi oldu.
'GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKÇİ O ANI TEKRAR YAŞIYORUM'
Çırağın kullandığı otomobilin kendisine çarptığı kaza anının görüntülerini izledikçe o anı tekrar yaşadığını belirten İlyas Türkmen, Sırtım dönüktü. Bir anda bir şey çarptı ve bacaklarımın koptuğunu zannettim. Acı içinde, yarı baygın ambulansla hastaneye götürüldüm. Olayın meydana geldiği oto elektrik tamirhanesinin sahibi, hastanede beni ziyaret edip, ilaçlarımı aldı. Sonrasında bir daha beni ne aradı ne sordu. Hastaneden taburcu edildikten sonra işyerine gidip, 'Neden hiç arayıp, sormuyorsunuz' dedim. Bir aya yakın bir zamandır çalışamadığım için mağdur olduğumu, kendilerinden şikayetçi olacağımı söyledim. Şikayetçi olmamamı, bana bir miktar para vereceğini söyledi. İş yeri sahibinin sıkıntı yaşamaması için ilk etapta şikayetçi olmadım. 3 bin lira para vereceğini söyledi, ancak bu rakamın yarısını verdi. Kalan kısmını ise ödemedi. Ben insanlık yaptım ama anlamadı. İşyerine gittim, paranın kalan yarısını ödemediği için tartıştık, aramızda kavga çıktı. Ben de elimdeki yaralanmama neden olan kaza görüntüleri ile polise şikayetçi oldum. Canımdan olabilirdim, sakat kalabilirdim. Hayatta kaldığım için sevinçliyim ama çalışamadığım için mağdurum. Ödemem gereken kredi borcum vardı ödeyemedim, hayatım alt üst oldu dedi.
'BİZ DE ŞİKAYETÇİ OLDUK'
Kazanın yaşandığı oto elektrik tamirhanesinin sahibi Tahsin Karabulut ise, olay yaşandığı saatlerde kendisinin yemekte olduğunu belirtip, İş yerim iki bölümden oluşuyor. Tamir yapılan bölüme Yusuf Türkmen ve İsmail Kırlı izinsiz olarak girmiş. Türkmen'e burada çalışanlarımızdan biri otomobille çarpmış. Mağduriyetinin giderilmesi için anlaşma yaptık, kendisine 3 bin TL vermeyi kabul ettim ve ödedim. Ancak tekrar bizden para isteyince işyerinde kavga çıktı. Kavga sırasında işyerimdeki bir cam bardağı çalışanlarımdan biri yüzüne fırlatıp, yaraladı. Kendisi hakkında ben de haneye tecavüz ve çalışanımı yaraladığı gerekçesiyle şikayetçi oldum diye konuştu.