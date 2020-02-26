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Aydın otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

26.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:59
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
AYDIN'ın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Denizli- Devlet Karayolu üzeri eski polis okulu ışıklı kavşağında meydana geldi. Osman Çavdar yönetimindeki 42 UJ 546 plakalı otomobille, önünde giden Turgut Eren'in (56) yönetimindeki 09 F 2225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren'in otomobili, orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Turgut Eren ile yanındaki Nail Çivgin (63) yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Denizli, Nazilli, Aydın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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