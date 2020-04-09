Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AYDIN Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi

Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemiAYDIN'ın Germencik İlçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, Belediye koronavirüse karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı.

09.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi
AYDIN'ın Germencik İlçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, Belediye koronavirüse karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı.
Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyenler ve maske takmayanlar pazara alınmıyor. CHP'li Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla, yoğun kalabalığın yaşandığı pazaryerleri için Belediyenin kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon tüneli yapıldı. İlk etapta bir adet yapılan dezenfeksiyon tünel ilçede kurulan semt pazarlarının girişine kuruldu. Vatandaşlar maskesiz pazara alınmazken, dezenfektan tünelinden geçmeden de pazara giremiyor. Maskesi olmayanlara ise Belediye ekipleri maske dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon tünelinden geçmeden önce pazara gelen herkesin tek tek ateşleri ölçüldü. Pazaryeri girişinde bu nedenle zaman zaman kuyruklar oluştu.
'KENDİ İMALATIMIZ'
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Memleketin dört bir yanında koronavirüs vakaları var. Kendimizi maskelerle koruyarak ve ellerimizi sabunlayarak korunuyoruz. Ama kamu kurumlarında halkın yoğun olduğu yerlerde virüse yakalanma riski yüksek. Bu nedenle önlem almak amacıyla kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon tüneli yaptık. İlk etapta bir tane ürettik. Bunu şimdi çoğaltıyoruz. Diğer belediyelerden talep gelirse onlar içinde üretim yaparız. Şu anda elimizde olanı ilçemizdeki pazaryerinde kullanıyoruz. Uygulamaları gelen genelgeler doğrultusunda yapıyoruz. Her bölgenin kendine göre bir durumu olabilir. İlçede hep birlikte karar alıyoruz. Pazara 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların gelmemesini sağlıyoruz" dedi. AYDIN Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Fuat Öndeş, Germencik, Pazaryeri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı Haberler
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı
Haberler ›› Güncel ››AYDIN Pazaryeri girişinde dezenfeksiyon tünelli koronavirüs önlemi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: Efsane güreşçi Ahmet Taşçı'dan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 16:27: Kırgızistan'da kar yağışı - Haber 16:26: Azerbaycan'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı - Haber 16:26: Vali Akbıyık'tan "Polis Haftası" mesajı - Haber 16:26: Muhterem amca, eşinin doğum gününü vefa grubunun desteğiyle kutladı - Haber 16:13: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:12: Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı - Haberler