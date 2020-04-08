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AYDIN Pire Limanı'nda karantinaya alınan gemideki Türklerden mesaj var

Pire Limanı'nda karantinaya alınan gemideki Türklerden mesaj varYUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki koronavirüs testleri negatif çıtan 87 Türk, Atina'daki bir otele yerleştirildi.

08.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:51
Pire Limanı'nda karantinaya alınan gemideki Türklerden mesaj var
YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki koronavirüs testleri negatif çıtan 87 Türk, Atina'daki bir otele yerleştirildi. Testleri pozitif çıkan 65 Türk vatandaşı ise, diğer yolcularla birlikte gemide karantinaya alındı. Gemiden cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar, 'Biz iyiyiz' mesajı verdi.
Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, gemideki işçilerin iddiasına göre, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi.
Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen gemidekilere koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, negatif çıkan 87'si Türk 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alındı.
Gemidekilere, ayrı kamaralar tahsis edilirken, yemekleri de gemi dışından getirilmeye başlandı. Gemide karantinada tutulan Türk vatandaşları, cep telefonuyla video çekerek mesaj yolladı. Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, ancak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyleyen vatandaşlar, 'Bizi merak etmeyin. Süreç çok güzel devam ediyor. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Gemide her şey gayet yolunda. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sıkıntımız yok huzurumuz yerinde kimse merak etmesin' dedi. AYDIN Pire Limanı’nda karantinaya alınan gemideki Türklerden mesaj var

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Pire Limanı, 21 Mart, Güncel
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