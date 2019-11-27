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Aydın polisi kadınları şiddete karşı bilgilendirdi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı kadınları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

27.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:45Aydın polisi kadınları şiddete karşı bilgilendirdi
AYDIN (İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı kadınları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yaptı. Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES uygulaması, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Aydın Kent Meydanında ve Aydın Forum AVM'de hazırlanan KADES broşürleri dağıtılmak suretiyle özellikle kadın vatandaşlara bilgilendirildi.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Şiddet mağduru veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların akıllı cep telefonlarına 'google play store' ve 'apple store' uygulamasından yükledikleri KADES uygulaması ile mağdur tek tuşla polise ulaşabilmekte, adres ve isim bildirmek zorunda kalmamaktadır. Tek yapmaları gereken KADES uygulamasını akıllı cep telefonlarına IOS ve android marketlerden yüklemek olup, (uygulamaya ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile giriş yapılmaktadır.) kayıt olduktan sonra verilen telefon numarasına SMS doğrulama kodu gönderilmekte, o kod onaylandığında sisteme giriş tamamlanmaktadır.

Mağduriyet anında tek tuşa (yardım iste) basmak yeterli olmakta, ihbarın teyidi EVET cevabı ile doğrulandıktan sonra anında 155 Polis İmdat/156 Jandarma' ya düşmektedir. Şiddete uğrayan mağdurun bulunduğu konuma en yakın ekip ve devriye sevk edilmektedir. Tek dikkat edilmesi gereken konum bilgisinin açık olması hususudur. Bu etkinliklerle hedef kitle bilgilendirilmiştir. KADES uygulamasından gerçek mağdurların yararlanabilmesi için, asılsız ihbarda bulunanlar TCK hükümlerince yasal işlem yapılacaktır" denildi. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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