Haberler » Spor » Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç - Spor

Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç

Aydın'da görev yapan bürokratlar ile bayan basın mensupları, voleybol maçında rakip oldu.

16.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:28Aydın protokolü ve bayan gazetecilerden anlamlı maç
'da görev yapan bürokratlar ile bayan basın mensupları, voleybol maçında rakip oldu. Birçok konuda farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçta dostluk kazandı.

Aydın'da bürokratların oluşturduğu takım ile bayan basın takımı arasında voleybol maçı oynandı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Salonu'nda oynanan mücadele renkli görüntülere sahne olurken dostluk kazandı. Aydın protokolü ile basın mensuplarının maçında kadın erkek eşitliği ve lösemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturulurken aynı zamanda sağlıklı yaşam ve sosyal bağları güçlendirmek ve spor bilincinin bütün yaş gruplarına aktarılması amaçlandı. İlk sette bürokratlar ile basın takımı karşılıklı mücadele ederken sonraki setlerde ise karma takımlar maça devam etti.

Organizasyonu değerlendiren Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Buraya spor yapmaya geldik. Voleybol oynuyoruz. Yönetici, memur ve üniversiteden arkadaşlarımız var. Bayan basın mensupları bizimle spor yapmak istediler. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Aydın'da bu etkinliğin yayılmasını istiyoruz. Bu etkinliğe katıldığı için her iki tarafa teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

voleybol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:24:16