Aydın Raylara Düşen Alman'ı Kurtardığı Sırada Ölen Türk Genci Toprağa Verildi

Almanya
'nın Frankfurt
kentinde tren istasyonunda beklediği sırada raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak istediği anda trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen, memleketi Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde toprağa verildi.
Almanya'nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda tren raylarına düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen,tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, dün (cuma) Hanau
Müslümanlar Cemiyeti'nde kılınan cenaze namazının ardından havayoluyla İzmir
'e, oradan karayoluyla baba ocağı Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Nazilli Belediye Başkanı MHP
'li Haluk Alıcık
'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlar cenaze törenine katıldı. Sözen'in cenazesi, Nazilli Kocacami'de öğle vakti kılınan namazdan sonra Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Nazilli,Frankfurt,Almanya,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:46