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Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada

Restorandan içki hırsızlığı kameradaAydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir restorandan gerçekleşen rakı ve bira hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

31.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:22
Restorandan içki hırsızlığı kamerada
'ın ilçesindeki bir restorandan gerçekleşen rakı ve bira hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayla ilgili Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20), gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kapalı olan restorandan 6 şişe rakı ve 1 kasa birasının çalındığını öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, zanlıların Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20) olduğunu tespit etti. İki zanlı, çarşı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalınan malzemeler de bulundu. Yakalanan 2 zanlı, işlemleri tamamlanınca adliye sevk edildi.
Aydın restorandan içki hırsızlığı kamerada

Ahmet Oktay, Sultanhisar, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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