Aydın sahillerinde yoğunluk (2)

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

Kentteki Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, vatandaşların en çok tercih ettiği yerler oldu. Bazı vatandaşlar da su parklarında vakit geçirmeyi tercih etti.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, turizmcilerin adeta bayram yaptığını, yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Didim ilçesinde de vatandaşlar, dünyaca ünlü Altınkum Sahili'ne akın eti.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada beklentilerin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Turizm sektörünün bayramı çok iyi karşıladığını vurgulayan Atabay, "Misafirlerimiz güzel plajımızı ve havayı gördükten sonra Didim'den ayrılmak istemiyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm sezonunun bu sene de güzel geçeceğini görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA