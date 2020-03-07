Haberler » 3. Sayfa » Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik...

07.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:45Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 49 Suriye, 4 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (18 erkek, 10 kadın, 27 çocuk) kurtarıldı. - AYDIN

Yunanistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
8.03.2020 01:13:11