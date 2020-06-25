AYDIN Serbest kaldığı gün yine Kuşadası'nı karıştırdı

Serbest kaldığı gün yine Kuşadası'nı karıştırdıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, restoranda alkol aldıktan sonra atladığı denizden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan, kapanış saati gelen başka bir restorandan da polis ekiplerince çıkarılan, bir taksiyi gasp ettikten sonra gözaltına alınan Zafer...

25.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:14
Serbest kaldığı gün yine Kuşadası'nı karıştırdı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, restoranda alkol aldıktan sonra atladığı denizden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan, kapanış saati gelen başka bir restorandan da polis ekiplerince çıkarılan, bir taksiyi gasp ettikten sonra gözaltına alınan Zafer Solo, tutuklanarak koyulduğu cezaevinden 5 gün sonra tahliye edildi. Solo, yeniden geldiği ilçede, bir restorandan çıkmak istemeyince yeniden gözaltına alındı.
Ankara'dan Kuşadası'na gelen Zafer Solo, 17 Haziran günü, ünlü bir balık restoranına gitti. Alkol alan Solo, garsonlara 'Ben gidiyorum' diyerek, denize atladı. Restoran çalışanları durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri de Solo'yu kurtarıp, olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde karaya çıkardı. Zafer Solo, kıyafetlerinin ıslak olmasına aldırmadan başka bir restorana girdi. Burada da alkol alıp, yemek yiyen Solo, kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmadı. Bunun üzerine restoran yetkilileri polisten yardım istedi. Gelen polis ekiplerince dışarı çıkarılan Solo, restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Zafer Solo, serbest bırakılmasının ardından bu defa gittiği yakındaki bir durakta şoförüne saldırıp, 09 T 4281 plakalı taksiyi gasp etti. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Solo, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Solo, Söke Cezaevi'ne koyuldu.
5 gün tutukla kalan Solo, geçen 23 Haziran günü tahliye edilerek, salıverildi. Serbest kalır kalmaz yeniden Kuşadası'na gelen Solo, yine bir restorana gidip, yemek yiyip, içki içti. Ancak, kapanış saati olan 23.45'te masadan kalkmak istemeyince, polis zoruyla dışarı çıkartılıp, gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Solo, restoranın yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Restoranda garson olarak çalışan Neslihan Özkaya (34), "Saat 22.00 sıralarında geldi. Benden içki istedi. İçkisini getirdim. Sonra, 'Ben Kuşadası'nı karıştıran, denize atlayan adamım' dedi. Ben de durumu hemen diğer arkadaşlarıma bildirdim. Sonra polisi çağırdık. Polisler gelip kendisini götürdü. Kuşadası esnafı ve restoran çalışanları olarak bizler bu kişinin tekrar tutuklanmasını istiyoruz" dedi. AYDIN Serbest kaldığı gün yine Kuşadası’nı karıştırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Güncel, Haber

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