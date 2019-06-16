16.06.2019 20:49
Haberler»Güncel » Haber

AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi

Şiddetli yağmur ağaçları devirdiAYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayarak devrildi.
Aydın merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Aydın- İzmir Karayolu üzeri Kuyulu Kavşağındaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı.AYDIN Şiddetli yağmur ağaçları devirdi
Kaynak: DHA
Efeler, Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:06 Çernobil'in Eski Müdürü, Chernobyl Dizisine Sitem Etti
21:06 Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
21:06 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
21:06 Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı
21:05 Vinicius Jr., Brahim Díaz, Rodrygo and Lunin nominated for the Golden Boy award 2019
21:05 Elazığ'da katı atık depolama alanında yangın
21:05 Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi