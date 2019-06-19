19.06.2019 16:52
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AYDIN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR 75 YILLIK ÇAM AĞACINI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVİRDİ

AYDIN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR 75 YILLIK ÇAM AĞACINI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVİRDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve rüzgarla 75 yıllık çam ağacı, bir otomobilin üstüne devirdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve rüzgarla 75 yıllık çam ağacı, bir otomobilin üstüne devirdi.
Bugün saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, Efeler'de yaklaşık 30 dakika sürdü. Olumsuz hava sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bulunan 75 yıllık çınar ağacı, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Yağmurun dinmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.
Kaynak: DHA
Efeler, Güncel

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