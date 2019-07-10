AYDIN Silah ve av malzemeleri satışı yapan dükkan sahibine silahlı saldırı

Silah ve av malzemeleri satışı yapan dükkan sahibine silahlı saldırıAydın'ın Nazilli ilçesinde, silah ve av malzemeleri satışı yapan dükkan işleten 72 yaşındaki Sezai Kızılcan, çıkan tartışmada bir müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Polis olayın ardından kaçan ve isminin 'Mehmet' olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Bugün saat 14.30 sıralarında Sezai Kızılcan'ın işlettiği, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki silah ve av malzemeleri satışı yapan işyerine müşteri olarak gelen ve isminin 'Mehmet' olduğunu söyleyen 1 kişi, iddiaya göre, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Ancak, Kızılcan müşterisine ruhsatı olmadığı için satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşterisi, Kızılcan'a peş peşe 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan yaralanırken, saldırgan müşteri olay yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binerek, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, hurdacılık yapan şüphelinin kaçarken olay yerine attığı tabancaya incelenmek üzere el koyarken, yakalanması için çalışma başlattı.