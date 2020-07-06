AYDIN Site yöneticisi, eski yöneticiyi 'gelir gider' kavgasında bıçakladı

Site yöneticisi, eski yöneticiyi 'gelir gider' kavgasında bıçakladıAYDIN'ın Efeler ilçesinde site yöneticisi R.İ., sitenin gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yönetici emekli polis memuru M.Y.A.'yı bıçakladı.

06.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:16
Site yöneticisi, eski yöneticiyi 'gelir gider' kavgasında bıçakladı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde site yöneticisi R.İ., sitenin gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yönetici emekli polis memuru M.Y.A.'yı bıçakladı. M.Y.A. hastaneye kaldırılırken, R.İ. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak'taki sitede meydana geldi. Site yöneticisi R.İ. ile eski yönetici emekli polis memuru M.Y.A. arasında sitenin gelir gider hesapları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.İ. bıçakla M.Y.A.'yı karnından yaraladı. M.Y.A. kanlar içinde yerde kalırken, R.İ. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y.A., Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
R.İ. ise kısa süre sonra suç aletiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. AYDIN Site yöneticisi, eski yöneticiyi ’gelir gider’ kavgasında bıçakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Efeler, Aydın, Güncel, Haber
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