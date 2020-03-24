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AYDIN Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı

Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında 'sokağa çıkma yasağı' getirilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan Şenol (75) ve eşi Hatice Kor (69) çiftine ekmeği marketten polis ekipleri aldı.

24.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:46
Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında 'sokağa çıkma yasağı' getirilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan Şenol (75) ve eşi Hatice Kor (69) çiftine ekmeği marketten polis ekipleri aldı.
Aydın 'da koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. İncirliova ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küme Evleri'nde yaşan Şenol ve Hatice Kor çifti de yasak nedeniyle evden çıkamayınca, ekmek almak için 155 Polis İmdat ihbar hattını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Kor çiftinin evine polis ekibi yönlendirildi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekibi, önce Kor çiftinin evine gelip siparişini aldı. Ardından da markete gidip, sipariş edilen ekmekleri alıp, Kor çiftine teslim etti. Polis ekibi, Kor çiftini, "Sakın sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa 155'i yine arayın. Biz yine yardıma geliriz" Diye, uyardıktan sonra evden ayrıldı.
Şenol Kor, sipariş ettikleri ekmeği alarak kendilerine getiren polislere teşekkür edip, "Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi. AYDIN Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Hatice Çarpar, İncirliova, Aydın, Polis, Güncel

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AYDIN Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı

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