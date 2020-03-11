Aydın Tabip Odası etkinliklerini iptal etti
Türkiye'de Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Aydın Tabip Odası 14 Mart'ta düzenleyeceği etkinliğini iptal ettiğini açıkladı.
11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:40
Türkiye 'de Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Aydın Tabip Odası 14 Mart'ta düzenleyeceği etkinliğini iptal ettiğini açıkladı.
Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde üç ay önce ortaya çıkan ve bugün tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan yeni koronavirüs hastalığının 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de bir hastada saptandığı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Toplumsal korunma önlemleri düşünülerek, Aydın Tabip Odası olarak 14 Mart Haftası etkinlikleri kapsamında yapacağımızı duyurduğumuz, 12 Mart 2020 tarihindeki yazar Latife Tekin söyleşisi ve 13 Mart 2020 tarihindeki basın açıklaması ve kokteyli ileri bir tarihe ertelenmiştir. Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulur" denildi. - AYDIN
Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde üç ay önce ortaya çıkan ve bugün tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan yeni koronavirüs hastalığının 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de bir hastada saptandığı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Toplumsal korunma önlemleri düşünülerek, Aydın Tabip Odası olarak 14 Mart Haftası etkinlikleri kapsamında yapacağımızı duyurduğumuz, 12 Mart 2020 tarihindeki yazar Latife Tekin söyleşisi ve 13 Mart 2020 tarihindeki basın açıklaması ve kokteyli ileri bir tarihe ertelenmiştir. Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulur" denildi. - AYDIN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, 14 Mart, Türkiye, Aydın, Güncel
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