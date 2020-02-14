Haberler » Güncel » Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı - Haber

Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı

Tarihi 'Gıdı Gıdı' treni öksüz kaldıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti.

14.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:39
Tarihi 'Gıdı Gıdı' treni öksüz kaldı
AYDIN'ın ilçesinde Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti. Vanlıyız için Evranlı Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.
Nazilli ilçesinin simgelerinden olan 'Gıdı Gıdı Treni'nin son baş makinisti Necati Vanlıyız, tedavi olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'nde prostat kanseri nedeniyle, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. 72 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Vanlıyız için Evranlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İYİ Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, mesai arkadaşları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıyız'ın ailesi taziyeleri cami önünde kabul etti. Alınan helalliğin ardından Vanlıyız'ın cenazesi camiden Evranlı Mezarlığı'na dualar eşliğinde götürüldü.
Aydın tarihi 'gıdı gıdı' treni öksüz kaldı

Sümerbank, Nazilli, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 22:53:25