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Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü

AYDIN (İHA) – Aydın'da devam eden tarım fuarında yer alan Nazilli Ticaret Odası standında ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, kozalak reçeli, incir çekirdeği yağı, incir cipsini katılımcıların beğenisine sundu.

24.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:42Aydın Tarım Fuarı'nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü
AYDIN (İHA) – 'da devam eden tarım fuarında yer alan Ticaret Odası standında ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, kozalak reçeli, incir çekirdeği yağı, incir cipsini katılımcıların beğenisine sundu.

Dört gün sürecek olan 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda, Nazilli Ticaret Odası (NTO) girişimcilerinin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen fuar 23-26 Ocak tarihleri arasında Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, Yem, Tohum, Gübre, Fidancılık, Sulama, Gıda ve Gıda Teknolojileri ve Endüstrisi, Traktör gibi firmaların katıldığı fuarda 358 markaya yer verildi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; "Aydın Tarım Fuarında açtığımız stanttı kadın girişimcilerimize tahsis ettik. Hem girişimcilerimizin desteklenmesi hem de yerel ürünlerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgemiz, tarımsal sanayi ile ilgili önemli bir potansiyele sahiptir. Bu tür fuarlar ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması açısından önem taşımaktadır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizin sadece sanayi ve ticarette değil tarım sektöründe de bir numara olması için çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyor, katılımcı firmalara hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

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