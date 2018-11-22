Aydın Tarımın Kalbi Nazilli'de Atacak

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, 2'ncisi bu yıl düzenlenecek olan 'Exponaz Agro' tarım ve hayvancılık fuarının 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Bir fuarcılık şirketinin organinazyonunda, Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Ziraat Odası'nın da aralarında bulunduğu 17 kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenecek 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı tanıtıldı. Tolantıya, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkan Vekili Kültür İşler Müdürü Fatih
Demir, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan
, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, fuarın organizasyonunu yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Kudret Çiçekçi, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda 10-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın tanıtımında konuşan fuarın organizasyonunu yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Kudret Çiçekçi,
"Son yıllarda Türkiye
'de özellikle tarım alanında bir çok olumsuz koşulla karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz, tüketicilerimiz ve özellikle de çiftçimiz bu yaşanan gelişmelerden dolayı oldukça mağdur oldu, olmaya devam ediyor. Ancak şunu da biliyoruz ki tüm bu yaşananlar, ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların birer yansıması. İnanıyoruz ki tüm bu süreçler er ya da geç bir nihayete varacak ve ülkemiz insanı hak ettiği güzel günleri yaşayacak. Elbette bu günlere birlik ve beraberlik içerisinde varacağız. Tarım sektörü ülke ekonomimizin atar damarı konumunda. Sektörümüz adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. İşte biz bu atar damara bu fuarımızla birlikte Nazilli'den önemli bir katkı sunmak için yola çıkıyoruz. Herkesi fuarımızı gezmeye bekliyoruz."
'ÜLKEMİZİN ÜRETİME VE GELİŞMEYE İHTİYACI VAR'
Fuarların teknolojideki yeniliklerle tanışma anlamında önemine vurgu yapan Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, "Üretime katkı sağlamak amacıyla yeni çıkan tarım aletlerini tanıtmak açısından fuarlar büyük önem taşıyor. Böyle bir fuarı Nazilli'de gerçekleştirmek bizim için ayrı bir gurur" diye konuştu.
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de Nazilli'nin hem bir tarım hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir ilçe olduğuna didkaki çekip, "Bu nedenle Nazilli'ye bu tarım fuarının çok yakıştığını düşünüyorum. Nazilli'deki tüm kurumlar ve kişiler bu fuara sahip çıkmak zorunda. Çünkü ülkemizin üretime ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu anlamda tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar daha gerçekleştirecek olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Aydın,Nazilli
22 Kasım 2018 Perşembe 19:50