Aydın Taşburun, Çöpburun Oldu

Taşburun
, çöpburun oldu
AYDIN'ın Didim
ilçesinde balıklarıyla ünlü Taşburun bölgesindeki balıkçı limanının çöplüğe dönüştüğünü gören doğa dostları yetkilileri göreve çağırdı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Taşburun Limanı'nın çöplüğe dönüştüğü bilgisini öğrenince bölgeye gitti. Yapılan incelemede, Büyük Menderes Deltası
'nın güneyinde yer alan limanın, bazı duyarsız balıkçılar tarafından kirletildiği görüldü. Limanın, Türkiye
'nin en önemli sulak alanlarından Büyük Menderes Deltası'nın bittiği yerde başladığını, 1980'li yıllarda sazlı balıkçı kulübelerinin olduğu dönemlerde, Didim'e giden yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu vurgulandı.
'ORKİNOS KAFALARI ÇEVREYE ATILMIŞTI'
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü
, Taşburun Limanı'nın bir dönem özgün yapısı, pırıl pırıl denizi ve temiz çevresiyle tanındığını söyledi. Limandaki bazı duyarlı balıkçıların şikayetlerini dinlemek için bölgeye gittiklerini söyleyen Sürücü, şöyle konuştu
Balıkçı teknelerinin olduğu limanda denizin içinde parçalanmaya başlamış, mültecilerin kaçırılmasında kullanılan birçok tekne ile karşılaştık. Ağır koku içinde yaptığımız incelemelerde, inanılmaz bir çevre kirliliğinin yaşandığını gördük. Bugüne kadar deniz kıyılarında pek karşılaşmadığımız şekilde 'Böyle kirlilik olur mu' dedirten kirlilikle karşılaştık. Ağır kokuların kaynağı olan devasa boyutlardaki orkinos kafalarını, avlayanlar tarafından gövdelerinden ayrıldıktan sonra denizin her tarafına atılmış durumda olduğunu gördük. Birçok balık ölüsünün yanı sıra kedi gibi hayvanların da öldükten sonra denize atıldıklarını tespit ettik. Denizin içindeki çöpleri karıştırırken, 'chelonia mydas' türü bir yeşil kaplumbağanın olduğunu gördük. Nesli tehlike altında olan ölü yeşil kaplumbağayı çöplerin arasından çıkarıp, doku örneklerini alıp, ölçümlemelerini yaparak kayıt altına aldık.
'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'
Denizin üstü ve kıyıların vahşi çöplük alanına döndüğünü, denizin altında ne kadar çöp olduğunun bilinmediğini belirten Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü
Bu kadar da olmaz dedirten görüntülerin yaşandığı limanda, çöplerin kaynağı belli. Ancak duyarlı bazı balıkçıların feryatlarına bugüne kadar hiçbir ilgili kurum cevap vermemiş. Buradaki çöplerin halk sağlığını etkilememesi için ivedilikle toplanması gerekiyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere Aydın
Büyükşehir ve Didim belediyelerine bu konuda büyük iş düşüyor. Buradaki çöpleri toplamak zor değil. Toplandıktan sonra da buraya çöp konteynerleri yerleştirilerek, çöpler düzenli olarak alınmalı ve denetimler yapılı. Yapılacak çalışmalar hem insan sağlığına, hem deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri hem de görüntü kirliliğini önleyecektir.
Sürücü, Taşburun Limanındaki çevre kirliliğinin takipçisi olacaklarını kaydetti.
GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ
Limandaki kirlilik ve taş burundan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber- Kamrea Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), (DHA
)
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(Tür: Yurt)
Didim,Aydın,Taşburun
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:52