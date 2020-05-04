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AYDIN Terasta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Terasta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

04.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:41
Terasta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı bir binanın terasında mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Sağlık Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın terasından 3 gündür kedi sesi geldiğini fark eden çevredekiler, harekete geçti. Binanın terasında mahsur kaldığı belirlenen kedinin kurtarılması için çalışma başlatan mahalleli bir sonuç alamadı. Bina sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeri girmek mümkün olmayınca polis aracılığıyla itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kedinin bulunduğu terasa merdiven aracıyla ulaştı. Ancak, ürken kedi hemen yan taraftaki inşaata atlayıp, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri kediyi önce sakinleştirdi, ardından da bulunduğu yerden indirerek kurtardı. Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. AYDIN Terasta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, İtfaiye, Güncel, Haber

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