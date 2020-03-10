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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

10.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira
Kuru incir13,0020,00
Siyah Salamura Zeytin5,259,50
Naturel Ham Zeytinyağı12,5015,80

Kaynak: AA

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Aydın Ticaret Borsası
Etiketler : Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi
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