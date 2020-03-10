Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
10.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|13,00
|20,00
|Siyah Salamura Zeytin
|5,25
|9,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|12,50
|15,80
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Aydın Ticaret Borsası
Etiketler : Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi
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