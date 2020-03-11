Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.
11.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|14,50
|18,00
|St1 Mahlıç
|10,40
|10,40
|Naturel Ham Zeytinyağı
|15,50
|15,50
Kaynak: AA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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