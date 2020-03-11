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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.

11.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruş, en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira
Kuru incir14,5018,00
St1 Mahlıç10,4010,40
Naturel Ham Zeytinyağı15,5015,50

Kaynak: AA

Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

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