Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,00
|24,00
|St1 Mahlıç
|10,40
|10,80
|Naturel ham zeytinyağı
|13,00
|16,20
Kaynak: AA
Manşet
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