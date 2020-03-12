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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira
Kuru incir10,0024,00
St1 Mahlıç10,4010,80
Naturel ham zeytinyağı13,0016,20

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın, Ekonomi

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