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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

13.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:04
Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira
Kuru incir15,0024,00
St1 Mahlıç10,4010,80
Naturel ham zeytinyağı14,1014,10
Siyah salamura zeytin7,007,00

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın, Ekonomi

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