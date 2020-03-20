Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
20.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:56
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|14,50
|15,50
|St1 Mahlıç
|10,20
|10,20
|Naturel Ham Zeytinyağı
|10,07
|10,07
|Siyah Salamura Zeytin
|4,75
|9,00
Kaynak: AA
Etiketler : Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi