Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Aydın Ticaret Borsası - Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.

20.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:56
Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira 50 kuruştan, en yüksek 15 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira
Kuru incir14,5015,50
St1 Mahlıç10,2010,20
Naturel Ham Zeytinyağı10,0710,07
Siyah Salamura Zeytin4,759,00

Kaynak: AA

Etiketler : Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Ekonomi
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Ekonomi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Ekonomi
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Ekonomi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Ekonomi
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Ekonomi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Ekonomi
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Ekonomi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading