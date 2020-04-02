Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsas'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 12 lira 75 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:54
Aydın Ticaret Borsas'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 12 lira 75 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Naturel Ham Zeytinyağı
|12,75
|16,00
|Siyah Salamura Zeytin
|5,25
|10,00
Kaynak: AA
Etiketler: Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi