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Aydın Ticaret Borsası'ndan Emniyet Müdürü Mehmet Ekici'ye ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.

10.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:55Aydın Ticaret Borsası'ndan Emniyet Müdürü Mehmet Ekici'ye ziyaret
Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Ali Çevik ile Adem Türkmen'den oluşan heyet, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Çondur, Aydın Emniyet Müdürü Ekici'yi 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti.

Aydın Ticaret Borsası heyeti tarafından, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Aydın inciri takdim edildi.

Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Ticaret Borsası heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti. - AYDIN

Mehmet Suat Ekici, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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