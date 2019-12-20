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Aydın Ticaret Borsası'ndan 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi

Aydın Ticaret Borsası üyelerine yönelik "Marka Olmak ve Markalaşmak Eğitimi " Aydın Ticaret Borsasında gerçekleştirildi.

20.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:07 Aydın Ticaret Borsası'ndan 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi
Ticaret Borsası üyelerine yönelik "Marka Olmak ve Markalaşmak Eğitimi " Aydın Ticaret Borsasında gerçekleştirildi.

Bir gün süren eğitimde, ABİGEM eğitmeni Hakan Ömer tarafından; kendimizi ve beyin frekansımızı tanımalıyız, (alfa beyin-beta beyin) geçmişte- gelecekte ve anda yaşamak ve faydaları, ön yargılar ve ego nasıl bertaraf edilir? Pazarlama nedir? Pazarlamanın 4 evresi nelerdir? Pazarlama 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0, pazarlama karması nelerdir? 4P'den 4 C'ye geçmek. Nasıl bir karaktere sahibiyim? Test ile karakter analizi, kırmızı-sarı-yeşil-mavi karakterler, karakterlerin anlatımı ve 6 kişilik örneği, karakterlerin birbirleri ile uyumu. Marka olmak nedir? Marka tanımı, marka inşası, marka geliştirme, marka değeri, marka kişiliği, marka ve-veya patent alma, marka alma süreci, marka almanın bedelleri başlıkları altında anlatım gerçekleştirildi. Eğitim soru cevap bölümü ile tamamlandı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Marka olmanın ne olduğunu ve aşamalarını güncel örnekler ile anlatılan eğitim programı ile konunun farkındalığını üyelerimize değerli eğitmenimiz aracılığı ile aktardık. Eğitime katılım sağlayan Borsamız üyelerine ve Denizli ABİGEM eğitmeni Hakan Ömer'e teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

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