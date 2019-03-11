Aydın Ticaret Borsası, Olıvtech Fuarında Yerini Aldı

Kaynak: İHA

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, bu yıl 9.'su gerçekleşen Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarında yerini aldı.Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarına Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Cihan Can ile Meclis Üyesi M.Ali Avcu katılım sağladı.Aydın Ticaret Borsası standında Borsa üyelerinin markalı zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yerli ve yabancı ziyaretçilere Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council/ IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları tarafından fuar süresince zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının daha da arttırılması gerektiğini ifade ederek, zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke içinde yer almamıza rağmen, diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 1,5 -2 kg gibi son derece düşük seviyededir. Bu rakam bazı ülkelerde ortalama 22 kg.'a ulaşmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council/ IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız, fuar süresince tüketicilerle birebir görüşerek, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunmuşlardır. Amacımız bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasıdır. Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki önemli firmaların katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, önemli iş bağlantıları yapma imkanı sunan Olivtech Fuarı, zeytinyağı sektörü adına kıymetli bir fuardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - AYDIN