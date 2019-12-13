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Aydın Ticaret Borsası üyelerine 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi

Aydın Ticaret Borsası, üyelerine yönelik olarak 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi düzenliyor.

13.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:37Aydın Ticaret Borsası üyelerine 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi
Ticaret Borsası, üyelerine yönelik olarak 'Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi düzenliyor.

Aydın Ticaret Borsası tarafından üye talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim takvimine göre, 19 Perşembe günü saat 09.30-16.00 arasında Aydın Ticaret Borsası'nda Marka Olmak ve Markalaşmak Eğitimi gerçekleştirilecek.

Denizli ABİGEM Eğitmeni Hakan Ömer tarafından verilecek eğitim; kendimizi ve beyin frekansımızı tanımalıyız, geçmişte-gelecekte ve anda yaşamak ve faydaları, ön yargılar ve ego nasıl bertaraf edilir? Pazarlama nedir? Nasıl bir karaktere sahibiz? Marka olmak nedir? Marka ve patent almak başlıkları altında gerçekleşecek. Eğitim kaydının oluşturulması için katılım sağlayacakların 18 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar 256-2115000 -142 nolu telefondan kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. - AYDIN

Aralık, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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