15 Kasım 2018, 09:37
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Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 24,00 TL; Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,94 TL en çok 1,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,10 TL en çok 9,20 TL. - AYDIN Zeytinyağı,Aydın
15 Kasım 2018 Perşembe 09:37