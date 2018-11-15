Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 24,00 TL; Sıra Mısır
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,94 TL en çok 1,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,10 TL en çok 9,20 TL. - AYDIN
Zeytinyağı,Aydın
15 Kasım 2018 Perşembe 09:37