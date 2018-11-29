Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,86 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,86 TL en çok 13,86 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,67 TL en çok 6,67 TL ve Sıra Mısır
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,14 TL. - AYDIN
Zeytinyağı,Aydın
29 Kasım 2018 Perşembe 10:27