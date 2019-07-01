01.07.2019 10:38
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,42 TL en çok 1,42 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,70 TL en çok 10,74 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Zeytinyağı , Aydın , Ekonomi

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