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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,67 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

25.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:48 Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,67 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,67 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 23,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 14,00 TL; St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,10 TL en çok 1,10 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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