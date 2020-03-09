Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16 – 17,30 TL aralığında işlem gördü.
09.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:07
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,16 – 17,30 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,16 TL en çok 17,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 22,00 TL. - AYDIN
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,16 TL en çok 17,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 22,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
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Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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