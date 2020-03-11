Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 18,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,40 TL. - AYDIN
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 18,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,40 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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