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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,10 TL'den işlem gördü.

13.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:12
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,10 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,10 TL en çok 14,10 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 24,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,80 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

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