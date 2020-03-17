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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.

17.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:50
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,75 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 10,25 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

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