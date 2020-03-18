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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.

18.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:53
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,17 TL en çok 17,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 20,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

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