Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.
20.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:51
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,07 TL en çok 10,07 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 15,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,07 TL en çok 10,07 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 15,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi