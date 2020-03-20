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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.

20.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:51
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,07 TL en çok 10,07 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 15,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

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