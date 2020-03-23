Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
23.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:48
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,56 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi