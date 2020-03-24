Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,20 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
24.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:25
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,20 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,20 TL en çok 15,50 TL. - AYDIN
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,20 TL en çok 15,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi