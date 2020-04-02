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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

02.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:37
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 16,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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