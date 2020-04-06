Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,75 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı , Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,75 TL en çok 16,75 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler: Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi